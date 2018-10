Per ora è ancora nove gol più su, a quota 87, anche se forse Edin Dzeko lo raggiungerà e lo supererà già entro questa stagione. “Ci riuscirà e magari supererà anche qualcun altro, arrivando anche oltre i cento”, dice Abel Balbo, uno che di bomber se ne intende eccome. Dzeko finora ha segnato 78 gol con la Roma, decimo marcatore di sempre.



Balbo, lo sa che Dzeko l’ha messa nel mirino?

“Oggi si gioca molto di più di prima, le carriere si sono allungate. E se sta bene fisicamente lui può fare ancora 2-3 anni ad alto livello”.



Potrebbe essere Schick?

“Patrik è un’incognita. Potenzialmente ha tutto per essere un campione, le sue qualità non si discutono, ma non riesce ad esprimersi. Il motivo? Chi può dirlo, bisognerebbe conoscere il ragazzo, il suo carattere, l’ambiente che lo circonda”.