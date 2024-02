Roma, Baldanzi verso l'esclusione dalla lista UEFA: il motivo

Tommaso Baldanzi ha vissuto il primo giorno da nuovo giocatore della Roma: il terzo colpo più costoso del mercato invernale, dopo Ngonge al Napoli e Castro al Bologna, vede alzare il livello della squadra in cui gioca, ma non quello delle competizioni alle quali parteciperà, almeno per i prossimi sei mesi. Sembra infatti inevitabile, per i giallorossi, l'esclusione dell'ex Empoli dalla lista per la fase finale dell'Europa League.



COME MAI? - I problemi sono tre: 1) soltanto tre nomi possono essere diversi rispetto alla prima fase per regolamento generale: vale per tutte le squadre; 2) l’accordo sul fair play finanziario stipulato dai Friedkin impone che la somma del valore dei cartellini e degli ingaggi non aumenti tra entrate e uscite in ogni sessione di mercato 3) gli ultimi arrivati, anche se in età da lista B, non possono essere aggregati come giovani alla squadra (i 2002, Bove e Zalewski, invece sì) perché non sono stati allevati nel club da almeno due anni. Kristensen e Azmoun erano rimasti fuori a settembre e dovrebbero essere reintegrati, il terzo posto lo dovrebbe prendere Angelino che non sposta nulla in materia di costo del cartellino.