“Dybala sta bene e giocherà, ma non vi dico altro”. Stavoltafa pre tattica. Troppo importante la garatroppo esperto il collega-nemico Pellegrini col quale si è beccato più di una volta in Spagna e Inghilterra. Nella terza gara del girone C di Europa League lo Special One si gioca tanto e può contare su quasi tutta la rosa a disposizione fatta eccezione ovviamente degli infortunati di lungo corso, però, bisogna scegliere bene le carte e cercare di ruotare una rosa completa ma non così lunga come quella di altre big. Quasi certo il turno di riposo per Lorenzo Pellegrini che ha lamentato una sofferenza muscolare anche dopo la gara di San Siro di sabato scorso. Il capitano dovrebbe rientraree lascia quindi spazio a un posto sulla trequarti.Contro l’Inter il tecnico portoghese ha stupito tutti decidendo di schierare Dybala in un inedito ruolo da falso nove. La vittoria ha dato ragione a Mou che nel finale ha presentato la coppianonostante la situazione di vantaggio. Ma vedere i due attaccanti uno accanto all’altro potrebbe essere stata anche una prova. “Un allenatore bravo deve riuscire a farli giocare insieme”, ha detto in conferenza. Una indicazione, da prendere con le molle ovviamente. Il modulo, in caso di presenza sia di Belotti che di Abraham, potrebbe variare con il solo Dybala sulla trequarti e l’iniziale esclusione di. Altrimenti sarà staffetta tra i due bomber con Nicolò regolarmente al suo posto.Tra i palideve cancellare l’errore di San Siro. Davanti al portoghese la solita difesa a 3 conPoche chance per Kumbulla che potrebbe essere impiegato domenica contro il Lecce. Sulla fascia sinistra ballottaggio, col polacco leggermente favorito. A destra c’è solo Celik. Al centro confermata la coppia Cristante-Matic, con Camara pronto a entrare per portare dinamismo nel reparto. Il grande dubbio riguarda l’attacco. Certi di un postoi, la terza maglia se la giocanocon evidenti differenze anche a livello di impostazione tattica. Turno di riposo per Pellegrini, si scalda per entrare ancheappena recuperato.