Friedkin, dopo aver preso le redini del club giallorosso e avviato l’iter per la costruzione del nuovo stadio di Pietralata, sono decisi a legare ancor di più il loro futuro a quello della Roma. Dan e Ryan saranno coinvolti in prima persona nella realizzazione del progetto e nella definizione del disegno dello stadio come riporta il Corriere della Sera. L’intenzione è quella di regalare alla città una struttura operativa sette giorni su sette, con aree di ristorazione – rigorosamente all’interno dello stadio – aperte sia durante la partita che nel resto della settimana.