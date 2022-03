Continua il lavoro di Tiago Pnto per costruire la Roma del futuro. Su indicazione di Josè Mourinho il g.m. giallorosso guarda anche in casa Barcellona per trovare i rinforzi. Come riporta il portale catalano elnacional Sergino Dest avrebbe già dato disponibilità a cambiare casacca mentre Riqui Puig, promettente centrocampista del '99 avrebbe declinato per ben due volte le advances dello Special One: una volta in inverno, un'altra in tempi più recenti