Quella maglia che è ormai sempre di più una seconda pelle, il desiderio di alzare un altro trofeo dopo la Conference League vinta nella scorsa stagione. Zaniolo ha scelto la Roma, per la seconda volta.Nei prossimi giorni è previsto un nuovo confronto per limare gli ultimi dettagli e arrivare alla definitiva fumata bianca.Zaniolo si legherà alla Roma fino al 2027 e il suo ingaggio sarà in linea con i big della rosa ( Dybala e Abraham): 4 milioni di euro netti a stagione.. Dettaglio importante sì ma che non cambierà una direzione ormai chiara, Zaniolo vede sempre più giallorosso.