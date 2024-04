Roma-Bayer Leverkusen a Letexier: la designazione arbitrale di Europa League e i precedenti

L'articolo prosegue qui sotto.

, semifinale di andata dell'Europa League 2023/24 con calcio d'inizio allo Stadio Olimpico a partire dalle 21 di giovedì 2 maggio, la Uefa ha diramato oggi la designazione arbitrale dei 6 fischietti che dirigeranno l'incontro. La scelta è ricaduta su un sestetto praticamente tutto francese con un solo componente sloveno.

coadiuvato dagli assistenti anche loro francesi Mehdi Rahmouni e Cyril Mugnier e dal quarto uomo sloveno Rade Obrenovič. Al Var ci sarà Jérôme Brisard anche lui origini d'oltralpe assistito dall'Avar Willy Delajod.fra cui la vittoria per 4-0 agli ottavi contro il Brighton, ma anche la sconfitta contro lo Slavia Praga per 2-0 nella fase a gironi. 35 anni, Letexier è uno dei fischietti emergenti della Uefa e in stagionefra cui la Supercoppa vinta dal City contro il Siviglia e per 3 volte le formazioni italiane in Champions con le vittorie dell'Inter sul Salisburgo nel girone, della Lazio sul Bayern per 1-0 all'andata e la sconfitta del Napoli in casa del Real Madrid. In Europa League invece ha fischiato nella sconfitta indolore dell'Atalanta contro il Liverpool.