Dopo la sbornia del passaggio in, in casaè già tempo di analizzare il prossimo avversario,L’arrivo in panchina del tecnico spagnolo è stato fondamentale per risollevare le sorti delle aspirine, prese nei bassifondi della classifica e riportate in lotta per i posti europei ine a un passo dal sogno dellaUn tempo giocatore di, dal cui calcio però tende a discostarsi, l’ex Real Madrid e Liverpool, tra le altre, ha rivitalizzato il gioco dei tedeschi e catalizzato il processo di, due dei giovani più interessanti e ricercati di tutta Europa.Un calcio fluido, divertente e verticale che prende le mosse da unma che tende a. Non di rado infatti il Bayer si dispone a 3 dietro per costruire e cerca gli spazi da attaccare in transizione dove diventa letale.Il Bayer ha sempre un baricentro alto e viene ad attaccare gli avversari fin dalla loro metà campo. Caratteristiche che si sono viste nel doppio confronto con, partito male in casa e poi portato dalla propria parte con un risultato complessivo di 5-2. Un avversario dunque ostico, un gradino ancora più ripido da scalare per la Roma prima di raggiungere l’Ungheria.Da tenere d’occhio c’è certamente Florian, uno dei giocatori più brillanti del panorama tedesco, tornato a far gioire gli appassionati di mezzo mondo. Dopo oltre 10 mesi ai box per lache gli ha fatto perdere anche i disastrosi Mondiali della squadra di Flick, il trequartista del Bayer è di nuovo quel calciatore tanto elegante quanto efficace. Capace disarà compito di Mou trovare il modo di ingabbiarlo nella zona tra la solida difesa a 3 dei giallorossi e la mediana. Nel frattempo che tornasse Wirtz però. Con un passato al Psg e trascorsi anche al, grazie a una felice intuizione del ds Ursino, il francese sta vivendo la sua migliore stagione nella sua pur giovane carriera.un bottino che lo metterà al centro del mercato estivo con le big che se lo contendono già. Stesso discorso per, terzino e ala olandese che, con Diaby crea una catena instancabile sulla fascia, una vera e propria spina nel fianco delle difese avversarie e obiettivo anche lui, tra le altre, del Manchester United. Altro cardine del Bayer è, difensore moderno, forte fisicamente e bravo con i piedi del quale si erano interessate Milan e Inter, scappate però per le alte richieste dei tedeschi. In attacco fatica invece a trovare minuti l’ex delle prossime due gare, Patrick, cui viene preferito il più funzionaleo il ritrovato. Gioca poco anche Azmoun mentre si stanno rilanciando in mediana Palacios e sulla corsia mancina Bakker, in predicato anche di passare all’Inter in un’idea di scambio poi tramontata con Gosens.è il capitano delle aspirine ma, più che per le sue parate, è ricordato per le sue papere. Dybala e compagni non dovranno aver paura di calciare in porta o di attaccare il suo poco convinto gioco con i piedi.– È il 5 ottobre quando la dirigenza del Bayer decide di esoneraredopo il. A Leverkusen sono preoccupati che la stagione sia ormai già andata: sono penultimi con una vittoria e due pareggi nelle prime otto partite. Ma sulla panchina della BayArena arrivaGià quando era in campo, in tanti vedevano per lui una carriera da allenatore, un prosieguo quasi naturale della sua leadership tecnica e tattica. Dopo l’apprendistato nelle giovanili del Real Madrid, l’unica esperienza da professionista era stata quella alla ‘sua’ Real Sociedad B. Ma tanto è bastato per, ex centrocampista del Bayer, ora alla gestione tecnica del club, per puntare forte su di lui. E i dividendi si stanno vedendo. All’Uefa, dopo il passaggio in semifinale, ha detto: "Siamo già concentrati su quello e non vediamo l'ora di prepararci bene., una mentalità da Special One. Il maestro però ha in faretra ancora alcune freccia da scagliare contro l’allievo.