Una stagione in 180 minuti. La Roma fa all in sull'Europa League e stasera all'Olimpico si gioca l'andata della semifinale contro il Bayer Leverkusen.. In questi giorni Mourinho ha provato la coppia Abraham-Belotti ma proverà fino alla fine a recuperare Paulo Dybala; tanti indisponibili tra i giallorossi, l'assenza che pesa più di tutte è quella di Smalling che sarà sostituito da Cristante abbassato in difesa.: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.: Mourinho.: Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Andrich, Hincapié; Diaby, Adli, Wirtz.: Xabi Alonso.