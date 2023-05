Mourinho è in piena emergenza per la gara col Leverkusen, ma recupera Wijnaldum, che già ieri era in gruppo. Presente anche Dybala. L'argentino ieri non si era allenato, ma aveva svolto solamente una sessione di fisioterapia a causa del dolore alla caviglia. Tutto ok anche per Zalewski che nella giornata ieri si era fermato per un affaticamento muscolare. Oggi ha svolto la sessione con i suoi compagni. Contro i tedeschi è pronto anche Celik che torna dopo la squalifica contro l’Inter. Tra gli altri c'è anche Belotti che ieri è stato provato in tandem con Abraham. Lunedì potrebbe essere il giorno per il ritorno in gruppo di Smalling. L’inglese proverà il recupero per la gara di ritorno.