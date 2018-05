E questo ‘no’ sa ancora più di beffa: nei giorni scorsi, i Diavoli Rossi avevano pubblicato sul proprio account Twitter il conto alla rovescia prima dell’esordio in Russia contro Panama e, affiancata al messaggio, una foto del Ninja con la maglia della Nazionale. “Abbiamo molti giocatori di livello – aveva detto Martinez – ma io devo renderli una squadra”. Squadra della quale non farà parte Nainggolan, nonostante la buona stagione con la Roma e la semifinale di Champions.



Martinez ha spiegato così la scelta in conferenza stampa: “Sappiamo che Radja è un top player. La ragione è semplice ed è tattica: negli ultimi due anni la squadra ha giocato con un determinato modulo e c’erano giocatori nel suo ruolo. Sappiamo che è un giocatore importante nel suo club e so che ha un ruolo popolare importante, ma non possiamo dargli questo ruolo in Nazionale. Il mio compito è creare una squadra che sia vincente, la decisione è solo tattica”.