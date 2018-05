Radja Nainggolan non è stato incluso nell'elenco dei convocati del Belgio per i Mondiali di Russia 2018 e sul proprio profilo instagram il centrocampista della Roma ha voluto anche dire addio alla nazionale non rimpiangendo il fatto di essere sempre stato sé stesso anche se questo gli è costata la convocazione: "Purtroppo molto a malincuore termina la mia carriera internazionale... ho sempre fatto di tutto per poter rappresentare la mia nazione