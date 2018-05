La Roma rischia di perdere la pole position per Giacomo Bonaventura nonostante i contatti dei giorni scorsi fra il ds Monchi e Mino Raiola. Secondo quanto riportato da Il Romanista, infatti, il club giallorosso non è più in prima fila nella corsa al centrocampista rossonero che, invece, è potrebbe essere vicinissimo al passaggio alla Juventus.



Il club bianconero lo sta infatti trattando con grande insistenza e il suo nome potrebbe rientrare anche in un'eventuale operazione in uscita verso Milano di Mario Mandzukic. Contatti, sondaggi, ma la Roma che è rimasta indietro.