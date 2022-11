La Roma è alla ricerca del dopo Karsdorp. Hector Bellerin è un obiettivo, e Mourinho avrebbe già dato l'ok per l'operazione. Secondo quanto riportato da Sport.es il terzino vorrebbe tornare al Betis ma il Barcellona sta spingendo per un trasferimento in giallorosso. Infatti la Roma è disposta a chiudere subito la trattativa mettendo dei soldi sul piatto. Un piccolo toccasana per le casse del club blaugrana