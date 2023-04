Andrea Belotti, attaccante della Roma, prima del match con l'Udinese è intervenuto al microfono di DAZN: "E' una partita importante, abbiamo degli obiettivi e vogliamo raggiungerli. C'è voglia di rifarsi, vista la sconfitta in Europa. La cosa più bella è avere subito una partita per poterci rifare".



E' un peso essere ancora a zero gol?

"E' un incentivo perché la mia voglia di far bene è sempre tanta, cerco di sfruttare ogni singola occasione. Spero di contribuire anche in termini realizzativi per portare a casa la vittoria".



Sulle assenze di Dybala e Abraham.

"Sono due calciatori importantissimi per noi, ma abbiamo sempre pensato che la forza di questa squadra è il gruppo, l'union, pertanto chi andrà in campo per sostituirli farà bene".