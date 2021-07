La Roma sta cercando il sostituto Leonardo Spinazzola (operato oggi e il cui rientro è previsto non prima di febbraio-marzo 2022) Tra i nomi attenzionati dallo staff di Mourinho ce ne sono due che sono balzati in pole in queste ore: il primo è quello di Ramy Bensebaini del Borussia Monchengladbach. L'algerino, classe '95, piace molto ed è considerato un investimento per il futuro. Il prezzo non è basso: 20 milioni.



COPPA D'AFRICA - La grana è legata però alla partecipazione di Bensebaini alla prossima coppa d'Africa che si giocherà nel gennaio prossimo in Camerun e porterebbe via il terzino per circa 20 giorni anche se la Fifa aveva pensato allo stop dei campionati per almeno un turno. Un problema che non avrebbe Reinildo Mandava. Il terzino del Lille, classe '94, si è appena laureato campione di Francia in Ligue 1 ed è pronto a fare un salto di qualità. Il suo Mozambico, non prenderà parte quest'anno alla Coppa d'Africa, ragion per cui il giocatore sarebbe disponibile tutto l'anno. Per Reinildo il club francese chiede 15 milioni, ma la Roma potrebbe sfruttare il contratto in scadenza nell'estate 2022 per strappare un prezzo più vantaggioso, intorno agli 8-10 milioni.