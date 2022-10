A tre giorni dal successo di San Siro, per la Roma è già antivigilia dell'importante sfida europea contro il Real Betis. Tramite i propri canali social, il club spagnolo ha diramato la lista dei convocati di Manuel Pellegrini. Spicca il ritorno in squadra di Nabil Fekir che potrebbe fare il suo esordio in Europa League proprio all'Olimpico, dopo aver saltato per infortunio le prime due uscite contro Helsinki e Ludogorets. Ritorna in lista anche Sabaly, fuori da metà settembre. Molte però le assenze per Pellegrini che dovrà fare a meno di: Montoya, Loren Morón, Juanmi, Camarasa e Dani Martín.