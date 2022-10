La Roma torna in campo per la terza giornata della fase a gironi di Europa League e affronta il Betis all'Olimpico. Due obiettivi per i giallorossi: l'aggancio ai biancoverdi in vetta al gruppo C e regalare a José Mourinho la vittoria numero 107 in competizioni europee, staccando Sir Alex Ferguson e Carlo Ancelotti (ora tutti e tre a quota 106).



Qualche ballottaggio di formazione per i giallorossi, soprattutto in attacco dove Belotti è favorito su Abraham per completare il reparto con Dybala e Zaniolo. A sinistra più Zalewski che Spinazzola, nel Betis c'è l'ex laziale Luiz Felipe.



PROBABILI FORMAZIONI



h. 21 Roma-Betis - Diretta tv: Sky Sport 201 e 252. Diretta streaming: Dazn



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Belotti. All. Mourinho.



BETIS (4-2-3-1): Bravo; Aitor Ruibal; Luiz Felipe, Victor Ruiz, Miranda; Guido Rodriguez, Guardado; Rodri, Fekir, Joaquin; Willian José. All. Pellegrini.