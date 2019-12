Lui è Dybala, Cristiano è Ronaldo. Non lo dicono allo Juventus Club Roma Terza Stella, lo dicono, dove siamo andati a vedere Sampdoria-Juve. Ci troviamo in netta minoranza (due juventini, una ventina di romanisti) eppure sembra di essere in un club bianconero: tifano tutti per la Juve. Sperano che non s’infortuni nessuno perché domenica c’è la Supercoppa e la Lazio deve perdere. Anche se a vincere sarebbe l’odiata Juventus.