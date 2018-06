William Bianda è arrivato a Roma. Il classe 2000 è atterrato poco fa nella Capitale e svolgerà domani le visite mediche a Villa Stuart. Accostato a Umtiti per caratteristiche fisiche e tecniche, il difensore centrale è il nono acquisto del direttore sportivo giallorosso Monchi.



LE CIFRE - La Roma ha raggiunto l'accordo con il Lens sulla base di una cifra vicina quattro milioni più bonus. Un investimento importante per il 18enne, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico francese. Dopo il visite, in programma domani mattina alle 8, Bianda si legherà per i prossimi cinque anni al club giallorosso.