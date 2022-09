La Roma sta lavorando per risolvere gli ultimi esuberi presenti nella rosa di Mourinho. Tra questi ci sono William Bianda e Ante Coric, entrambi fuori da ogni progetto tecnico societario.Il difensore francese ha rifiutato l'offerta dell'Alanyaspor allenato da Farioli. Il classe 2000 non vuole rinunciare allo stipendio garantito dal contratto con la Roma. Per il centrocampista croato invece, nonostante le voci provenienti dalla Turchia, non sono arrivate offerte concrete.