Un'altra grana per Tiago Pinto. Bianda, il difensore francese acquistato nel 2018 da Monchi per 6 milioni, ha totalizzato appena 7 presenze nello Zulte Waregem risultando ben presto fuori dal giro dei titolari. Il club belga non intende dunque riscattarlo, e Bianda tornerà a Roma. Pinto dovrà fare i conti con il consistente deprezzamento rispetto alla cifra di acquisto iniziale. Bianda è legato alla società giallorossa fino al 2023, e pesa sul bilancio 2,5 milioni: la Roma non può permettersi di venderlo a una cifra inferiore di quest'ultima. Probabile che si scelga di mandarlo ancora in prestito per evitare una fastidiosa minusvalenza. Ma a chi?