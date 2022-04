Roma-Bodo 4-0 (primo tempo 3-0)



Reti: 5' Abraham, 23', 29' e 49' Zaniolo



Assist: 5’ Zaniolo, 23’ Pellegrini, 29’ Zalewski, 49’ Cristante



Ammoniti: Mancini



ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo (60' Felix), Abraham. All.: Mourinho.



BODØ/GLIMT: Haikin; Sampsted, Moe (61' Larsen), Høibråten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Koomson, Espejord (61' Boniface), Solbakken. All.: Knutsen (squalificato, in panchina il vice Kalvenes)



Arbitro: Sánchez Martinez