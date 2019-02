Dopo le nove partite che si sono giocate tra venerdì e ieri sera, si conclude oggi la. A scendere in campo nel Monday Night, con calcio d'inizio alle 20.30, sono. I giallorossi cercano una vittoria per restare attaccati al Milan e approfittare delle sconfitte di Atalanta e Lazio nella corsa al quarto posto, mentre gli emiliani sono a caccia di punti per provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione.I rossoblù (che hanno battuto 2-0 la Roma nella gara d'andata) non vincono entrambe le partite di campionato contro i giallorossi dal 1966/67 (entrambe le gare finirono 2-0). La squadra di mister Di Francesco ha segnato 23 gol nei primi tempi: i giallorossi detengono il mini record di reti messe a segno nei primi 15 minuti di gioco, ben nove.