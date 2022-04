La Roma torna in campo dopo il pareggio di Leicester in Conference League e domenica alle 20.45 ospita all'Olimpico, per la 35ª giornata di Serie A, ospita il Bologna, reduce dal successo in rimonta sull'Inter nel recupero della 20ª giornata.



LE ULTIME - Mourinho conferma la fiducia a Zalewski e al duo Pellegrini-Zaniolo alle spalle di Abraham, mentre in difesa si rivede Kumbulla. Mihajlovic non cambia nulla rispetto all'undici anti-Inter, con Arnautovic e Barrow a guidare le offensive.



Roma-Bologna - domenica ore 20.45 (diretta streaming su Dazn)



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Lo. Pellegrini, Zaniolo; Abraham.



BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Barrow.