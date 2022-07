Dopo Matic e Svilar è pronto un altro parametro zero per Mourinho. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, i giallorossi hanno intensificato i contatti con Jorge Mendes per Isco, trequartista svincolato dal Real Madrid. La trattativa è entrata nel vivo e potrebbe chiudersi addirittura la prossima settimana. Sul 30enne andaluso ci sono anche Siviglia, Betis e Newcastle ma la Roma sembra essere la destinazione preferita dal giocatore. Potrebbe essere Isco dunque il colpo utile per alzare qualità, leadership ed esperienza del centrocampo giallorosso soprattutto dopo l'addio di Mkhitaryan.