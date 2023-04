"Fake news", seguita da un pallone. Zibì Boniek ha commentato con un tweet la voce presunta di un interesse della Roma dei Friedkin per il polacco. Dopo aver rimosso Berardi dall'incarico, infatti, impazza il toto-nome per capire chi sarà il nuovo Ceo giallorosso. Nel turbine di nomi è finito anche Boniek, attuale vicepresidente Uefa. Ma l'ex centrocampista ha smentito seccamente, anche in privato, qualsiasi contatto con il club giallorosso. Restano in corsa l'ex Gandini e Nepi, direttore generale di Sport e Salute