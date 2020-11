Zibì Boniek, presidente della federcalcio polacca, dice la sua, in un'intervista a Il Messaggero, dice la sua sulla Roma, fresca di cambio di proprietà: "​Dopo due incarichi non potrò più essere rieletto in Polonia quindi tornerò a vivere a Roma perché amo la città e la squadra. Se vuole può dare ai Friedkin il mio numero di telefono (ride). Scherzo, comunque le cose da fare non mi mancano visto che sono un membro del comitato esecutivo dell'UEFA. Milik? Quando è allenato, può giocare con chiunque. Dunque anche nella Roma".