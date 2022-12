Frattesi sogna di nuovo il ritorno. Il centrocampista resta nel mirino della Roma, lui vuole soltanto una squadra e la sua famiglia spinge per il ritorno a casa. La nuova apertura per il ritorno di Frattesi alla Roma è legata al forte interessamento del Sassuolo per Bove. Il suo cartellino è valutato 8 milioni. A quel punto, togliendo il 30% della rivendita, ne mancherebbero circa 15. E i soldi potrebbero arrivare dalle cessioni. Il maggior indiziato è Shomurodov. La possibile cessione a titolo definitivo di Kluivert al Valencia non favorirebbe l’operazione, perché quei soldi non potrebbero essere reinvestiti sul mercato. Shomurodov invece potrebbe portare i soldi che servono: interessa a Fiorentina, al Torino e alla Sampdoria, allo Spezia e alla Cremonese. La Roma chiede dieci milioni, avendolo pagato 17 milioni nell’estate 2021