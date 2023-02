Edoardo Bove, centrocampista della Roma, parla ai microfoni di Mediaset a poche ore dal match di Coppa Italia che vedrà i giallorossi opposti alla Cremonese: "Di Zaniolo ne hanno parlato società e allenatore. Da questo punto di vista non mi sento nessuno per giudicare o aggiungere qualcosa. Hanno già chiarito tutto loro".



Sugli obiettivi stagionali, della squadra e personali, ha aggiunto: "L'obiettivo è la Champions, vogliamo raggiungerlo tutti insieme e ci potrebbe dare enormi soddisfazioni. Ci sono dei momenti un po' 'no' poi ti ricordi che hai 20 anni e sei alla Roma ed è la cosa più bella del mondo".



Infine su Mourinho: "C'è molta riconoscenza nei suoi confronti perché mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra. Il consiglio principale è cercare di continuare a lavorare. Il fatto che a noi giovani ci chiami bambini è un modo carino per dimostrarci affetto".