Edoardo Bove, centrocampista della Roma, ha risposto in conferenza stampa - alla vigilia della sfida contro il Feyenoord - alla possibilità di andare via in prestito a giugno: "Io sono molto contento qui, penso ad allenarmi e a migliorare. Con la società a tempo debito si deciderà cosa è meglio per il mio futuro, ma in questo momento le priorità sono altre, dobbiamo fare il massimo per portare a casa tutti i risultati. Siamo in corsa su due competizioni e sono concentrato su questo".