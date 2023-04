Un incontro veloce, perché le parti erano d'accordo già da almeno una settimana. La Roma e Smalling si sono detti ancora sì e proseguiranno il matrimonio per almeno altri due anni. Il difensore inglese, infatti, ha accettato la proposta giallorossa: biennale da 7 milioni più bonus complessivi suddivisi in 3,8 milioni il primo anno e 3,2 il secondo. Le stesse cifre su per giù che Smalling percepisce oggi dal club.



FUMATA BIANCA - Il suo agente era sbarcato ieri nella capitale e stamattina ha incontrato Pinto. Si è lavorato sugli ultimi dettagli poi è arrivata la fumata bianca. Il difensore, alla Roma dal 2019, continuerà a essere il leader di una difesa sempre più granitica. Un segnale positivo anche per la permanenza di Mourinho dopo i rinnovi già avvenuti di Matic e Cristante. Negli ultimi mesi avevano chiesto informazioni sia l'Inter che un paio di club inglesi ma la volontà di Smalling è sempre stata quella di restare a Roma dove la famiglia si trova benissimo.