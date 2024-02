Roma, Bove in diffida: ammonito, salta il ritorno dei playoff di Europa League

Brutta tegola per la Roma di Daniele De Rossi che, in occasione del ritorno dei playoff di Europa League, dovrà rinunciare a una delle sue pedine più utilizzate a centrocampo, nella zona nevralgica della formazione giallorossa. Ammonito sotto diffida nel corso del match di questa sera, infatti, Edoardo Bove salterà la sfida di ritorno contro il Feyenoord, in programma giovedì 22 febbraio alle 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Un’assenza senz’altro pesante per il tecnico dei capitolini, che avrà una settimana a disposizione per capire chi sarà il suo sostituto nella mediana, studiando, al contempo, la migliore formazione per centrare l’accesso agli ottavi di finale della seconda massima competizione europea.