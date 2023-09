Se dovesse scendere in campo contro l’Empoli Edoardo Bove raggiungerebbe quota 50 presenze con la Roma in tutte le competizioni. Edoardo Bove è uno dei quattro centrocampisti ad aver creato più di un’occasione (due) in questa Serie A pur avendo disputato meno di 90 minuti in stagione (85), assieme a Jens Cajuste, Juan Cuadrado e Filip Kostic.