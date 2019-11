Dopo la sosta per le Nazionali e le gare di ieri e oggi a mezzogiorno, in attesa del Monday Night tra Spal e Genoa, continua oggi la 13esima giornata di Serie A, con la sfida dello Stadio Olimpico di Roma tra i giallorossi di Paulo Fonseca e il Brescia del nuovo tecnico Fabio Grosso, appena subentrato all'esonerato Eugenio Corini: i capitolini devono risollevarsi dopo i ko in Europa League contro il Borussia Monchengladbach e in campionato contro il Parma, conquistando i tre punti per rimanere in piena zona Europa. Dal canto loro i lombardi non vincono da fine settembre e sono ultimi in classifica, quindi necessitano punti per abbandonare la zona rossa. Grandi osservati della partita Niccolò Zaniolo, reduce da un periodo d'oro tra club e Nazionale, e Mario Balotelli, dopo le polemiche di Verona e quelle settimanali inerenti al suo scarso impegno in allenamento.



STATISTICHE E PRECEDENTI - ​La Roma ha perso solo due delle ultime 17 partite di Serie A contro il Brescia: completano otto successi e sette pareggi. Quattro delle ultime cinque partite di Serie A tra Roma e Brescia all'Olimpico sono terminate in pareggio (un successo giallorosso) - solo una delle precedenti 17 gare era finita in parità. La Roma ha perso per la prima volta due partite consecutive sotto la gestione di Paulo Fonseca, contando tutte le competizioni; ai giallorossi non accadeva da marzo con Claudio Ranieri e non arrivano a tre di fila da marzo 2017, quando in panchina c’era Luciano Spalletti. La Roma ha ottenuto 11 punti nelle prime sei partite casalinghe di campionato; l’ultima volta in cui i giallorossi avevano fatto peggio (otto) era nel 2012/13. Tutte le ultime quattro squadre che hanno ottenuto sette punti dopo 11 partite giocate in Serie A, sono poi retrocesse a fine stagione: Novara nel 2011/12, Cesena nel 2014/15, Empoli e Pescara entrambe nel 2016/17. Il Brescia ha ottenuto l’86% dei propri punti in trasferta (sei esterni sui sette totali): percentuale record in questo campionato. Nessuna squadra è rimasta meno minuti in svantaggio rispetto alla Roma in questo campionato: 47, come la Juventus. Il Brescia ha segnato il 30% dei propri gol da fuori area in questo campionato (tre su 10): percentuale record, al pari del Verona, nella Serie A 2019/20. Edin Dzeko ha segnato 16 gol nelle ultime 15 partite di Serie A contro squadre neopromosse: nove di questi 16 sono arrivati allo Stadio Olimpico. L’attaccante del Brescia Mario Balotelli ha realizzato la sua prima doppietta in Serie A proprio contro la Roma nel marzo 2009, all’età di 18 anni e 201 giorni - da allora solo due giocatori hanno segnato una marcatura multipla da più giovani nel massimo campionato (Moise Kean a 17 anni e 334 giorni e Pietro Pellegri a 16 anni e 184 giorni).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.



Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Ndoj, Tonali, Bisoli; Romulo; Donnarumma, Torregrossa. ​



