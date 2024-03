Roma-Brighton, arbitra il francese Letexier: il precedente con lo Slavia Praga

Sarà il francese François Letexier ad arbitrare Roma-Brighton, giovedì 7 marzo alle ore 18:45 allo stadio Olimpico per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Arbitro che lo scorso anno ha peraltro diretto la finale di Supercoppa Europea tra Manchester City e Siviglia oltre all'ultimo Lazio-Bayern Monaco in Champions. Non rappresenta invece un bel ricordo per i giallorossi l'unico precedente con il francese, che li ha diretti nella partita contro lo Slavia Praga, persa per 2 a 0, valida per i gironi di quest'edizione della competizione. A coadiuvarlo gli assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, mentre il IV uomo sarà Pierre Gaillouste. Al Var ci sarà Jérôme Brisard, Avar Willy Delajod.