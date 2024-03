Roma-Brighton, due tifosi inglesi accoltellati e rapinati vicino al Colosseo

Due tifosi del Brighton sono stati aggrediti, accoltellati e rapinati in via Cavour a Roma. E' accaduto poco dopo la mezzanotte di ieri sera, quando i dipendenti di alcuni ristoranti della zona hanno lanciato l'allarme assistendo all'aggressione di due giovani tifosi della squadra inglese del Brighton, giunti nella Capitale per assistere alla partita prevista questa sera contro la Roma in Europa League.



Al loro arrivo degli agenti del commissariato Viminale hanno trovato i due ragazzi, un 27enne e un 28enne, feriti da pugni e coltellate. In sei o forse sette persone, con il volto travisato, li avrebbero aggrediti, ferendoli alle gambe con lievi coltellate per rapinarli dei marsupi contenenti documenti e portafogli.



Ad una prima analisi da parte degli inquirenti, la dinamica non sembra appartenere al mondo ultras. Il gruppo di aggressori si e' dileguato poco prima dell'arrivo degli agenti. I due giovani sono stati trasportati in codice giallo all'Umberto I e al San Giovanni. Sul caso indaga anche la Squadra mobile e la Digos.