Roma-Brighton, le pagelle di CM: Svilar Braveheart. Mancini-Cristante alzano la diga

: Ancora una volta decisivo. E’ strepitoso nel secondo tempo prima sulla palla velenosa di Fati, poi sul colpo di testa ravvicinato di Adingra. Ci mette anche due uscite niente male. ProdigioEnciso lo punta spesso, e nei primi minuti ha spesso ragione. Poi il turco prende coraggio e va anche ad offendere: Giallo inventato dopo un quarto d’ora. Ma stavolta Mancio resta in campo e mette diverse pezze a spegnere il canto dei gabbianoCondivide con Mancini un giallo pesante, ma come il compagno di squadra resta solido sulla sua posizione dimostrando quasi invalicabile: Si accende come un fiammifero, per poi spegnersi. Ma quando corre in avanti dà una bella botta di adrenalina e coglie pure il palo: Sick Dog, lo chiamerebbero da queste parti. Corre tanto, e ripara dietro. Qualche comprensibile errore di costruzione c’èStanco non sembra. Nel primo tempo soffre un po’ il dinamismo del Brighton, poi si mette al riparo del vessillo mettendo tanta sostanza e uno spirito di sacrificio non comune: Gara intelligente del capitano che addormenta palloni infuocati e va a prendersi tanti calcioni spesso impuniti dall’arbitro: Coraggioso, va sempre dritto verso la meta cercando di mettere tecnica e velocità a sopperire un fisico non eccezionale. Deve migliorare l’ultima fase (82’ Aouar sv)Un gol lo segna, e lo fa pure in rovesciata. Gli viene annullato senza motivo. Da quel momento si demoralizza un po’. Nella ripresa è prezioso tra le lineeFumoso, e a tratti dannosi quando si ritrova a regalare un angolo al Brighton. Non incide quasi mai dall’inizio (73’ Llorente 6: a rinforzare la barricata): Zwayer è il primo arbitro ad ammonire De Rossi, e ce ne voleva. Il gol annullato ad Azmoun complica i piani della Roma che è costretta a tenere botta in una partita gestita senza troppi patemi



BRIGHTON





Verbruggen 5,5



Lamptey 6 (61’ Igor 6)



Dunk 6



van Hecke 5,5



Estupinan 6,5 (61’ Ferguson 5)



Gilmour 6



Gross 6,5



Lallana 5,5 (53’ Buonanotte 6)



Enciso 6,5 (53’ Ansu Fati 6)



Adingara 6,5



Welbeck 7



De Zerbi 6