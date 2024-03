Con chi gioca la Roma ai quarti di Europa League: le possibili avversarie

La Roma esce vincente dalla doppia sfida con il Brighton agli ottavi di finale di Europa League. La squadra di Daniele De Rossi perde 1-0 in Inghilterra, riuscendo così ad accedere ai quarti di finale della competizione europea, forte del 4-0 dellandata.



Ma chi affronterà la Roma ai quarti di finale? Ecco le possibili avversarie dei giallorossi.



IL SORTEGGIO - Il sorteggio per i quarti di finale è previsto per le ore 15 di venerdì 15 marzo a Nyon, in Svizzera. Una giornata in cui verranno stabiliti anche gli accoppiamenti per le semifinali e la squadra che giocherà 'in casa' nella finale di Dublino, mercoledì 22 maggio 2024.



I CRITERI - Il sorteggio a partire dai quarti di finale è libero. A differenza da quanto avviene per gli ottavi di finale, in cui le squadre della stessa nazionalità non possono incontrarsi, dai quarti di finale non ci sono limitazioni in questo senso. Inoltre, non esistono teste di serie.



LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA ROMA



Marsiglia



Benfica



West Ham



Milan



Liverpool



Atalanta



Bayer Leverkusen





QUANDO SI GIOCANO QUARTI DI FINALE, SEMIFINALI E FINALE DI EUROPA LEAGUE - Le partite dei quarti di finale di Europa League sono in programma l’11 (andata) e il 18 aprile 2024 (ritorno), le semifinali sono previste il 2 maggio (andata) e il 9 maggio 2024 (ritorno). La finale si gioca mercoledì 22 maggio 2024 alle 21, alla Dublin Arena di Dublino (Irlanda).



DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E IN STREAMING - L'evento sarà disponibile in diretta TV su SkySport 24 e in streaming sul sito ufficiale della UEFA, su Now TV, SkyGo e Prime Video.