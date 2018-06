Ore calde in casa Roma non solo per il mercato in entrata, ma che per quello in uscita. Secondo Sky Sport, Bruno Peres è ormai da considerarsi un nuovo giocatore del Torino. L’esterno brasiliano tornerà in granata e ha accettato l’offerta del club di Cairo, da limare solo alcuni dettagli legati ai bonus sul contratto. La formula dell’operazione sarà quella del prestito a 1 milioni con obbligo di riscatto di 7 milioni fissato alla 25^ presenza stagionale del terzino.