La Roma perde per infortunio Rick Karsdorp che, salvo sorprese, non sarà a disposizione di José Mourinho in vista della fondamentale sfida di domenica pomeriggio di Serie A che vedrà i giallorossi impegnati nel derby contro la Lazio.



FRATTURA AL NASO - L'esterno olandese, infatti, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo un brutto scontro di gioco a fine primo tempo della sfida contro la Real Sociedad che ha comunque portato la Roma ai quarti di finale di Europa Leauge. Una spallata sul naso che lo ha subito costretto al cambio con Zalewski e che, gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi lo hanno confermato, ha portato a una frattura del setto nasale.



SI OPERA - Il terzino olandese si dovrà comunque operare per ridurre la frattura e, nonostante l'intervento possa essere programmato già per la giornata di domani, Karsdorp non sarà a disposizione di Mourinho per il derby con la Lazio e rientrerà, verosimilimente, soltanto dopo la sosta e con l'utilizzo di una maschera protettiva.