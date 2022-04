Il centrocampista della Roma Henrikh Mkhitaryan ha riportato un problema al flessore della gamba destra: l'armeno è uscito nel corso della seconda frazione di gioco della sfida semifinale di Conference League contro il Leicester. L'ex Arsenal ha subito un sospetto stiramento muscolare e non sarà sicuramente a disposizione di Mourinho contro il Bologna e per la gara di ritorno contro le Foxes: la speranza dei giallorossi è di riaverlo a disposizione per le ultime gare di campionato ed eventualmente per la finale di Conference League, in programma il prossimo 25 maggio a Tirana.