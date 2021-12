La Roma è tornata ad allenarsi in vista della delicata sfida contro l'Atalanta in programma sabato alle ore 15. Torna Mancini e non ci sarà Felix espulso nel finale della partita contro lo Spezia. Ma la buona notizia arriva da Smalling che ha lavorato con il gruppo che ha giocato lunedì e sarà quindi a disposizione a Bergamo.