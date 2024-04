Roma, buone notizie: esami ok per Ndicka. Ecco quando può tornare

22 minuti fa



Evan Ndicka non ha problemi cardiologici e tornerà presto in campo. E questa è la notizia più importante tra polemiche più o meno dignitose. Il difensore oggi si è sottoposto a visita di idoneità sportiva presso la clinica Villa Stuart in cui ha effettuato esami cardiologici di primo e secondo livello che hanno scongiurato nuovamente eventuali problematiche nate dopo il brutto episodio in Udinese-Roma. Il difensore, dunque, tornerà ad allenarsi appena avrà risolto il trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro. L'obiettivo è averlo a disposizione contro il Leverkusen.