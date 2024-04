Roma, senza Lukaku solo sconfitte: Big Rom scalpita per il Napoli

31 minuti fa



Nel rush finale non può mancare Romelu Lukaku. La sua assenza ieri col Bologna è stata pesante, soprattutto per la manovra offensiva e per i contrasti fisici che Lucumi ha imposto ad un Abraham decisamente meno invadente di Big Rom. Il belga ha assistito al match in tribuna. E sa di dover tornare il prima possibile. Difficilmente ad Udine dove giocherà Azmoun che dovrà capitalizzare il gol di Big Rom in grado di dare il momentaneo pareggio. La speranza è di averlo già col Napoli, magari partendo dalla panchina. Per poi essere pronto dal 1' contro il Leverkusen. Lukaku è alle prese con un problema muscolare definito di lieve entità al flessore sinistro che lo tiene ancora ai box. I numeri senza Big Rom sono evidenti: tre sconfitte e 1 solo gol, quello di ieri di Azmoun, quando il belga è mancato.