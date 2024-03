Roma, buone notizie per De Rossi: Dybala recuperato

Redazione CM

15 minuti fa



Buone notizie in casa Roma, in vista della sfida di lunedì sul campo del Lecce. Allo stadio Via del Mare, infatti, Daniele De Rossi potrà fare affidamento anche su Paulo Dybala, pienamente recuperato dopo i problemi fisici dei giorni scorsi.



IN GRUPPO - L'argentino, dopo aver saltato la tournée americana con la sua Nazionale, ha ripreso quest'oggi ad allenarsi col resto del gruppo. Completato, dunque, il percorso di recupero in vista del tour de force che attende la Roma, specialmente in Europa con il doppio impegno ai quarti di finale di Europa League contro il Milan. Resta da capire se l'ex Juventus giocherà titolare contro il Lecce o se De Rossi si affiderà comunque a Baldanzi dal 1'.