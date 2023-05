Mancano poco più di 24 ore al ritorno della semifinale di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen e questa mattina i giallorossi sono scesi in campo a Trigoria per l'allenamento di rifinitura con una buona notizia: José Mourinho ritrova Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy, Chris Smalling. L'argentino dopo aver saltato la trasferta di Bologna e aver svolto parte in gruppo e parte da solo sul campo nell'allenamento di ieri, l'argentino è finalmente tornato a pieno regime. Entrambi dovrebbero comunque partire dalla panchina.