Buone notizie in casa Roma sul fronte Wijnaldum, visto che oggi è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo: l'olandese ha svolto il riscaldamento con la squadra (che lo ha accolto con un applauso in campo), proseguendo un piano di recupero che prevede graduali aumenti dei carichi di lavoro per capire le risposte del calciatore.