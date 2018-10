Nicolas Burdisso ieri ha dato l'addio al calcio, e in carriera ha vestito 131 volte la maglia della Roma. Oggi l'argentino ai microfoni di Rete Sport ha lanciato un messaggio ai tifosi e al club: "Nella capitale ho passato anni bellissimi, è la maglia che più mi è entrata nel cuore. Ho avuto giornate di gioie e dolore, come l'infortunio. Ringrazio tutti i tifosi, Mi piacerebbe lavorare a Trigoria per portare il club in alto in Italia e in Europa. Sarebbe una bella sfida". Un uomo come lui servirebbe.