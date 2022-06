Jordan Veretout sembra essere ormai destinato a lasciare Trigoria durante questa finestra di mercato. Dopo l'interesse mostrato dal Marsiglia nelle scorse settimane, come riportato dal quotidiano francese L'Equipe, alla corsa al centrocampista si sarebbe aggiunto anche il Lione di Peter Bosz. Per riportare in patria il classe '93 però, la Roma non ascolterà offerte inferiori ai 10 milioni di euro.